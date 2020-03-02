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وزير صحة سابق يكشف أسرار جديدة عن فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:30 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إنه يمكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا ويشفى منه دون أن يدرك، موضحا أن هناك فرق بين الإصابة بالفيروس وظهور المرض، حيث أن درجات الإصابة بالفيروس متفاوتة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وأنفلونزا العادية متشابهة جدا، موضحا أن فائدة الكمامة هى منع العدوى من شخص لأخر، معربا عن رفضه ارتداء الكمامة بدون داعي.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن الكمامة ضرورية في حالة مخالطة مريض مصاب بنزلات البرد، مشددا على ضرورة أن نحصل على المعلومات من الجهة المسئولة في الدولة، مؤكدا أن مصر تتبع كافة الإجراءات الموصي بها عالميا.
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كورونا الصحة

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