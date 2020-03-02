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مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:24 م
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الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
أحمد عصام
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انتهت الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس الاحد، حيث حقق فريق ولفرهامبتون فوزا صعبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتأتي مواعيد الجولة المقبلة من البريميرليج كالتالي :-

- يوم 7 مارس

ليفربول vs بورنموث .. في الساعة الثانية والنصف عصراً.

أرسنال vs وست هام يونايتد
كريستال بالاس vs واتفورد
شيفيلد يونايتد vs نوريتش سيتي
ساوثهامبتون vs نيوكاسل يونايتد
ولفرهامبتون vs برايتون

وستقام الـ5 مباريات الماضية في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي vs توتنهام هوتسبير.. في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- يوم 8 مارس

تشيلسي vs ايفرتون.. في الساعة الرابعة مساءً.

مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- يوم 9 مارس

ليستر سيتي vs استون فيلا.. في الساعة العاشرة مساءً.

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مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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