هشام عباس يحيي رابع أيام مهرجان دندرة على المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي



ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للعمل الثقافي والفني في صعيد مصر من خلال اقامة مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي نال استحسان جماهير قنا في مختلف العروض التي قدمت ومنها عرض الفنان هشام عباس الذي اقيم بجامعة جنوب الوادي وسط حضور طلابي كبير.





وقدم الفنان هشام عباس مجموعة متنوعة من اغانيه ووجه التحية للجمهور على المظهر الحضاري والحضور المميز.





بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا والدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.



أحيا الفنان هشام عباس، رابع أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي اقيم على المسرح المكشوف بجامعة جنوب الوادي.