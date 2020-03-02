البنك الدولي وصندوق النقد يتعهدان بمساعدة الدول لمواجهة كورونا

أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيان يعلن من خلاله استعدادهما لمساعدة الدول للتعامل مع الآثار المالية والصحية لفيروس كورونا مع انتشاره في 60 دولة حول العالم.









وقال أكبر مؤسستين دوليتين في بيان مشترك، اليوم الإثنين: "نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة الأعضاء على مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس كوفيد 19".





وتابع البيان: "إننا نتعاون بشكل نشط مع المؤسسات الدولية والسلطات المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الفقيرة لضعف النظم الصحية هناك".





وأضاف البيان: "سنستخدم أدواتنا المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك تمويل الطوارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة التقنية، و لدينا تسهيلات تمويل سريعة يمكنها مجتمعة مساعدة الدول على الاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات".





وأكد صندوق النقد والبنك الدولي أن تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية في الدولة أمرًا ضروريًا لاحتواء انتشار هذا المرض وأي حالات تفشي في المستقبل.