انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" في قنا للعناية بصحة المرأة

وأوضح الداودي أن محافظة قنا تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة والتى تشمل أيضًا "الجيزة، الغربية، الوادى الجديد، الدقهلية، الشرقية، المنيا " مشيرا الى ان المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر -الضغط- السمنة) للسيدات من عمر ١٨ سنة فأكثر.



وأكد أن جميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وذلك لتأكيد حرص الدولة على الإرتقاء بصحة المواطن المصري.



وحث الداودي سيدات قنا على التوجه إلى أقرب وحدة صحية تُقدم خدمات المبادرة وإجراء الفحص للإطمئنان على أنفسهن لاسيما وان الكشف المبكر عن سرطان الثدى يزيد من نسب الشفاء من المرض مطمئنًا اياهم بأن كافة الفحوصات يقوم بإجرائها فِرق مدربة كل فريق مكون من ٤ أعضاء جميعهن سيدات (طبيبة -ممرضة- مُدخلة بيانات - رائدة ريفية).

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في تصريحات أنه سيتم بدء فعاليات مبادرة " 100 مليون صحة " للعناية بصحة المرأة غدا الثلاثاء الموافق ٣ مارس 2020 بجميع مدن وقرى المحافظة، في إطار إهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان.