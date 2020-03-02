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جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن استقبال المستشفى التعليمي الجامعي بطنطا، اليوم الخبير الإنجليزي البروفيسور جيمس جوساج استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى سان توماس بلندن، لأجراء عدد من الجراحات النادرة للمرضى.

ونجح الخبير الإنجليزي بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في إجراء عملية جراحية بالمجان لارتجاع بالمرئ وفتق بالحجاب الحاجز بالمنظار لشابة في الثلاثين من عمرها.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمد سعدالدين أبو العينين مدرس جراحه الجهاز الهضمي جامعه طنط، والدكتور طارق صحصاح مدرس مساعد جراحه الجهاز الهضمي، والدكتورة ليلي الأحول مدرس التخدير، ورانده خليل، تحت رعاية الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حمدى عبد الهادى رئيس وحدة الجهاز الهضمى، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمي.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ذلك يأتي في إطار سعي كلية الطب بجامعة طنطا للاستفادة من الخبرات الأجنبية والمدارس المتقدمة في كافة التخصصات الطبية، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضي الدلتا.

وأضاف عميد طب طنطا، قيام الخبير الانجليزي بإلقاء محاضرتين عن الجديد فى جراحات ارتجاع المرىء، وذلك علي هامش ورشة عمل جراحة الجهاز الهضمى التي أقيمت بقسم الجراحة العامة تحت عنوان "الجديد فى جراحات ارتجاع المرئ"، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة بطب طنطا، أنه تم عمل بث حى لعملية اصلاح فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المرىء بمنظار البطن الجراحي أثناء اجراء الجراحة بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى التعليمي، بهدف تبادل الخبرات، وذلك بحضور أساتذة الوحدة بقسم الجراحة العامة.
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي
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