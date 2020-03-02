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فاطمة الغندور تفتح النار على حكومة طرابلس: "منقوصة ولا تمثل الشعب الليبي"

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:11 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت فاطمة الغندور، المتخصصة في الشأن الليبي، إن الشعب الليبي بالكامل، يطالب بالذهاب إلى انتخابات لاختيار رئيسًا لليبيا، وحل الأزمة الليبية.

وتابعت "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، عليهم أن يساعدوا الشعب الليبي في إنهاء الأزمة الليبية، لأنها تؤثر على المنطقة.

ولفتت إلى أن حكومة طرابلس منقوصة ولا تمثل كل الشعب الليبي، وعلى الأطراف الدولية أن تلعب دورًا في إيجاد حكومة تمثل كل الشعب الليبي.
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الكلمات المفتاحية

فاطمة الغندور طرابلس الانتخابات الليبية

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