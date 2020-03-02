تعرف على موعد طرح أغنية "مش هعيش" لكارول سماحه

روجت الفنانة كارول سماحه، لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من خلال نشر صورة تحمل بعض كلمات الاغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت كارول، على الصورة قائلة:"أغنيتي الجديدة مش هعيش حصريًا يوم الأربعاء على تطبيق أنغامي".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مستنياها على نار" وأضاف آخر مداعبًا "أن شاءالله تعوضي في الفاينال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".



يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، أغنية "أنشالله"، التي طرحتها باللهجة المصرية، ووطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

