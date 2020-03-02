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أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:25 م
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رشا عادل
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نشر الفنان أحمد الشامي، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد الذي شارك به في رمضان ويحمل اسم "فرصة تانية"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد، خلال الصورة برفقة الفنان أشرف زكي وأيتن عامر، وكان مرتدي"قميص باللون الابيض وجاكيت باللون الاسود".

وعلق الشامي، على الصورة قائلًا:"مع الحبايب من كواليس مسلسل فرصة تانية رمضان 2020 أن شاءالله".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق يارب" وأضاف آخر"أن شاءالله المسلسل راح يكسر الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورين".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي، البوم "الصيف أبتدى"، الذي طرحه منذ شهور، مع فريق واما، وحقق الالبوم نسبة نجاح كبيره بعد طرحه على القناة الرسمية للفريق بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"
أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"
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