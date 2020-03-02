Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مؤتمر الدواجن يشيد بمجهودات وزير الزراعة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
Advertisements
أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر "صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات" والذي سيعقد بالقاهرة في 22 مارس الحالي تحت شعار من "أجل صناعة دواجن مستقرة واستثمار أمن" أن هذا المؤتمر سوف يكون نقطة تحول كبيرة لصالح كل الشركات والافراد العاملين في مجال تربية الدواجن وخاصة صغار المربيين.

وأضاف "العبد" أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل علي إيجاد آليات عمل لاستقرار هذه الصناعة والخروج بها من العشوائية إلي صناعة مستقرة واستثمارات آمنه، وذلك بتشكيل لجنة علي أعلى مستوي تكون مهمتها في الأساس تنفيذ توصيات المؤتمر والتواصل مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأشاد العبد بالمجهودات التي يبذلها وزير الزراعة خلال الأسبوع الماضي وحرصه علي الاستماع الى المسؤولين عن صناعة الدواجن في مصر لتكوين رؤية يمكن من خلالها وضع حلول عاجلة لدعم صغار مربي الدواجن في المرحلة المقبلة.

وأوضح "رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن اللجنة التي سوف يتم تشكيلها ستضم خبراء الدواجن وممثلين عن شركات إنتاج الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، بالإضافة إلى وجود ممثل عن مربي الدواجن ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ القرار الوزاري رقم 1373 والخاص بالإشراف البيطري علي جميع المزارع في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المربيين الزراعة الدواجن

أخبار تهمك

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية في معسكر المنتخب القادم بفرمان من البدري

منذ نصف ساعة

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الترجي يُرعب الزمالك قبل مواجهة رادس المصيرية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

لجنة الأدوية بالبيطريين تعقد مؤتمرا عن التحديات التي تواجه شركات الأدوية

اجتماع نقابة الأطباء البيطريين مع شركات الأدوية وإضافات الأعلاف البيطرية

المؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الدواء البيطري يتواصل مع سفارت القارة

"التضامن": اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر لعدد 9.4 مليون مستفيد

"أطفال بلا مأوى" ينقذ مشردا في الإسكندرية ويلحقه بدور رعاية

نقيب الأطباء البيطريين: الرئيس السيسي مهتم بأن تكون القاهرة صاحبة المبادرة الأولى لتنمية إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

06:43 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

05:04 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status