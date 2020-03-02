Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهلال يوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي الفريق

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حذرت إدارة نادي الهلال السعودي، لاعبي الفريق من السفر إلى خارج السعودية خلال الإجازة الممنوحة لهم بعد تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي، والتي كان مقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال طالبت لاعبي الفريق بالحذر من السفر خارج البلاد، وبشكل خاص البلاد التي تم اكتشاف حالات إصابة بها بفيروس كورونا.

وأضافت أن الإدارة طالبت اللاعبين بضرورة توخي الحذر حرصا على سلامتهم في ظل تفشي المرض في عدد من البلدان.

وكان الاتحاد الآسيوي قام بتأجيل عدة مباريات بدوري أبطال آسيا بعد تفشي مرض كورونا في عدد من البلدان.

Advertisements

أخبار تهمك

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية في معسكر المنتخب القادم بفرمان من البدري

منذ نصف ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ ساعة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 5 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

الترجي يُرعب الزمالك قبل مواجهة رادس المصيرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

06:43 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

05:04 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status