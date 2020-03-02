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عود البطل حسن شاكوش يتصدر "ترند" جوجل عقب الإعلان عن موعد طرحه

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:23 م
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بوابة الفجر
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تصدر مهرجان عود البطل حسن شاكوش "ترند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الإثنين الموافق الثاني من مارس 2020، عقب الإعلان عن موعد طرحه.

مهرجان عود البطل حسن شاكوش الجديد

وأعلن المطرب الشعبي حسن شاكوش عن موعد طرح مهرجان "عود البطل" الذي يقدمه برفقة الملحن عمر كمال ومن المنتظر أن يلقى إعجابًا كبيرًا ونجاحًا، ما هو معتاد على هذا الثنائي.

موعد طرح عود البطل حسن شاكوش

ويطرح عود البطل حسن شاكوش غدًا الثلاثاء الموافق الـ3 من مارس الجاري، عبر القناة الرسمية للمطرب حسن شاكوش، عبر موقع الفيديوهات الشهير، "يوتيوب" في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت مكة المكرمة.

مقدمو عود البطل حسن شاكوش

مهرجان عود البطل حسن شاكوش من توزيع إسلام ساسو وكلمات مصطفى حدوتة، وغناء شاكوش برفقة الملحن المطرب عمر كمال، والذي قدم لحنًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

منع عود البطل حسن شاكوش

ويأتي مهرجان عود البطل حسن شاكوش عقب قرار نقيب الموسيقيين، المطرب الفنان هانى شاكر، بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات نهائيا، وحذر البيان جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات من التعامل مع من يطلق عليهم مطربى المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التى سمحت لهم بالغناء..


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