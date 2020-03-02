نشأت الديهي: الحكم بإعدام هشام عشماوى أثلج صدور المصريين



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هؤلاء قاموا بـ 54 عملية إرهابية وإجرامية بينهم 49 حالة قتل، مشددًا على أن هذا الحكم أشفى وأثلج صدور المصريين.



وتابع، أن منظمة العفو الدولية منظمة مأجورة تصف المحاكمة بالجائرة حيث قالت: "صدور أحكام بالإعدام بحق 37 شخصاُ بعد محاكمة جماعية جائرة شابتها مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف دون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام"، مناشدًا القومي لحقوق الإنسان بالرد على العفو الدولية ومن يمولها وتكذيبهم.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين في اتهماهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.