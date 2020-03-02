هنيدي لـ السقا: "لما بشوفك همومي بتزيد" (فيديو)

قام نجم الكوميديا وصانع البهجة كما يلقبه جمهوره محمد هنيدي، بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مع الفنان أحمد السقا، يهنئه بعيد ميلاده.وقال "هنيدي"، في مقطع الفيديو: "يا جماعة عايزن كلنا نقول لـ أحمد السقا كل سنة وهو طيب، ربنا يديك الصحة وطولة العمر والنجاح، وانا عايز اقولكو حاجة بقى شهادة لله، مهما كان عندي هموم مجرد ماقعد مع السقا همومي بتزيد أكتر".وظهر أحمد السقا في مقطع الفيديو يرد على هنيدي، وتعالت ضحكاته في آخر المقطع عما بدر من هنيدي كلمات ذات وقع كوميدي.ويذكر ان يذكر أن هنيدى يقوم بتصوير فيلمه الجيد "كينج سايز"، المقررعرضه قريبا، وتدور أحداثه المأخوذة عن قصة عقلة الإصبع حول شاب يتعرض إلى أزمة ما، تتسبب فى تحوله إلى قزم.