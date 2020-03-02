السنغال تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت دولة السنغال، مساء اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مخاطر التقييم الحالية في ثاني أعلى مستوى لها بعد أن قالت رئيستها "أورسولا فون دير لين" إن المستوى قد ارتفع إلى أعلى من المعتدل.





ولم تشهد مثل هذه الدرجة من النشاط في الاتحاد الأوروبي أزمة الهجرة في أوروبا في الفترة 2015-2016 والاضطراب المالي، الذي حدث في الفترة ما بين عامي 2009 و2012، والذي تم فيه إنقاذ العديد من دول الاتحاد الأوروبي.





ونادرًا ما عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات استثنائية منذ تغلب الاتحاد الأوروبي على أسوأ مرحلة من أزمة ديونه في عام 2012.