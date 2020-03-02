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بعد هدفه في برشلونة.. هل سيرحل ماريانو عن صفوف ريال مدريد؟

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:01 م
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ماريانو
ماريانو
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 حلَ ماريانو لاعب ريال مدريد الإسباين، ضيفً في المباراة التي جمعت بين فريقه وبرشلونة، في "كلاسيكو الأرض" ليلة أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

تألق ماريانو

وتألق ماريانو لاعب الملكي، الذي كان جليسًا لدكة البدلاء لفترات طويلة، في ضوء عدم اقتناع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بالوافد من الدوري الألماني، ليدفع به في مباراة الكلاسيكو، ليبهر عشاق الميرنجي.

هدف ماريانو

وسجل ماريانو هدفًا في تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، عقب الدفع به في أواخر الشوط الثاني من المباراة، ليسجل هدفًا رائعًا من انطلاقة صاروخية، واضعًا هدفه الأول بالمباراة والثاني لفريقه.

رحيل ماريانو

وتدور الشائعات حول ماريانو والتي تتعلق برحيله عن صفوف الملكي ريال مدريد، ولاسيمًا في ظل غياب ومشاركة اللاعب بمبارايات الفريق المدريدي، ما يقربه من الرحيل بنهاية الصيف المقبل، ومحاولة الدفع بلاعب آخر.

استمررا ماريانو

ويصر ماريانو على الاستمرار في صفوف الملكي ريال مدريد، برغم عدم مشاركته، إلا أنه يفضل البقاء، ويقطع كل الطرق أمام الأندية الأوروبية التي تتمنى أن ينضم إليها اللاعب البرازيلي الشاب.

إبداع ماريانو

وأحرج ماريانو زميله الصربي، لوكا يوفيتش، حيث نجح في كل اختبار يضعه فيه زيدان منذ بداية الموسم ويرد عليه بقوة من خلال أداء جيد ومميز بالإضافة لتسجيل الأهداف، كما حدث في مباراة الكلاسيكو أمس الأحد..

تعاقد ريال مدريد مع ماريانو

وتعاقد مع يوفيتش في الميركاتو الصيفي الماضي بعد تألقه مع إنتراخت فرانكفورت رغم عودة ماريانو قبل موسمين بعد نجاحه مع أولمبيك ليون.

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