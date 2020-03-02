الصحة العراقية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة العراقية، مساء الإثنين، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتقع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 24 حالة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت الصحة العراقية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وأضافت: أن "اثنين من المصابين الستة في بغداد، والأربعة الآخرين في السليمانية، وجميعهم عادوا من إيران خلال الفترة الأخيرة".





كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة ميسان العراقية لمدة 5 أيام بسبب الفيروس، و ستعطل محافظة الأنبار الدوام لمدة 4 أيام في عدد من الدوائر بسبب كورونا، حسب ما نقل موقع قناة "السومرية" العراقية.





وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أصدرت بيانًا منفصلًا في وقت سابق، طلبت فيه من العراقيين تجنب أي تجمعات سواء كانت مظاهرات أو مناسبات اجتماعية لتفادي التقاط فيروس المرض.





وحظرت العراق، يوم الأربعاء الماضي، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين ومنع السفر من وإلى 9 دول.





وكانت أول حالة إصابة في العراق لطالب إيراني أُعيد بعد ذلك إلى بلده، والمصابون الباقون عراقيون كانوا قد زاروا إيران.