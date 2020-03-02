4 نارية تنتظر أهلي جدة في شهر مارس.. أبرزها موقعة النصر بنصف نهائي كأس الملك

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عدة مباريات نارية خلال شهر مارس الجاري، سواء بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، أو كأس الملك.





ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات، فيما تلقى الهزيمة في 6 مباريات آخرى.





وكان من المفترض أن يلتقي أعلى جدة نظيره الشرطة العراقي، خلال هذا الشهر بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلا أنه تم تأجيل المواجهة بسبب انتشار فيروس "كورونا".





ويرصد "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات أهلى جدة السعودي خلال شهر مارس الجاري بالتقرير الآتي:-





أهلي جدة × الفيحاء... الجمعة 6 مارس بدوري المحترفين.

التعاون × أهلي جدة... الأربعاء 11 مارس بدوري المحترفين.

أهلي جدة × النصر... الأحد 15 مارس بنصف نهائي كأس الملك.

أهلي جدة × الحزم... الجمعة 20 مارس بدوري المحترفين.