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عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:43 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، مساء الإثنين، أن "لدى أمريكا الجاهزية الكاملة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد"، مؤكدًا على أن "معامل الجيش البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من الفيروس".

هذا وأوضح مسؤولون في قطاع الصحة بولاية واشنطن، يوم أمس الأحد، أن "مقيما بدار للرعاية توفي بفيروس كورونا، في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك عن رصد أول حالة إصابة داخل الولاية".

وتسبب الفيروس الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، في أضرار كبيرة بالأسواق العالمية مع انتشاره سريعًا في أنحاء العالم، كما يتوقع ارتفاع عدد حالات الإصابة داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد عقب رصد أول حالتي إصابة.

وكان مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب، يحاولوا  يوم أمس الأحد، تهدئة الذعر الذي تملك الأسواق من أن فيروس كورونا، قد يسبب ركوداً عالمياً، قائلين: إن "الناس بالغوا في رد فعلهم وان الأسهم سترتفع مجددًا بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي".

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كورونا فيرس كورونا الجيش الأمريكي أمريكا

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