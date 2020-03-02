Advertisements
Advertisements
Advertisements

مايا دياب تواجه كورونا على طريقتها الخاصة (فيديو)

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:46 م
Advertisements
مايا دياب
مايا دياب
لمياء محمد
Advertisements
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وهي ترش من "بخاخ" على أصدقائها وقالت:"يوميات كورونا.. أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة.. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، ولزم حينها عليهم المكوث بمنازلهم، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الصحة اللبنانية الصحة الرى افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية في معسكر المنتخب القادم بفرمان من البدري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الترجي يُرعب الزمالك قبل مواجهة رادس المصيرية

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

لبنان يخفض الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا

الصحة اللبنانية تسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"

لبنان تطالب منظمة الصحة العالمية بتقديم مساعدة إضافية لمواجهة "كورونا"

عاجل.. لبنان تسجل ثالث إصابة بفيروس "كورونا"

لبنان.. المستشفى الحكومي تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

06:43 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

05:04 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status