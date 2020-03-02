مايا دياب تواجه كورونا على طريقتها الخاصة (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وهي ترش من "بخاخ" على أصدقائها وقالت:"يوميات كورونا.. أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة.. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات.



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، ولزم حينها عليهم المكوث بمنازلهم، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.



