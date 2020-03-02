المعاش المبكر.. تعرف على السن المسموح والشروط والخطوات للحصول عليه

قام مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري، المهندس هاني محمود، بالكشف على أن المعاش المبكر لن يكون إجباري بل سيكون إختياري، لمن هم تعدوا السن المسموح لهم بالمعاش الـ 50 عام، وأن هذة الخطوة هي عملية تهدف للإصلاح الإداري.





وقامت الحكومة المصرية بفتح باب الحصول والتقديم على المعاش المبكر للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة لمن تجاوزت أعمارهم الخمسين، مع وجود امتيازات الحصول على ترقية إضافية والحصول على معاش كامل غير منقوص.









شروط الحصول على المعاش المبكر





وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 ، والذي أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيقه بالأول من يناير 2020، منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات.





وجاءت شروط الحصول على المعاش المبكر على النحو التالي:





يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.





يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.





إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.





في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.





تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.









إجراءات الحصول على المعاش المبكر





كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالي:





نصت مادة (70)، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:





إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.





إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.





لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.





المخاطب بقانون الخدمة المدنية





يشترط أن يكون الموظف الراغب في المعاش المبكر التوجه بطلب لجهة عمله، وأن تكون مخاطبة بأحكام الخدمة المدنية، وعن الجهات غير المخاطبة بـ"الخدمة المدنية"، فمن حقها أن تستجيب لهذا الأمر أو ترفضه.





ترقيه استثنائية وترقيه 5 سنوات فى معاشه





يستحق المتقدم لـ"المعاش المبكر"، "ترقية استثنائية" قبل إحالته للمعاش، وترقية 5 سنوات في معاشه، مضيفاً: "لو كان عمره 55 عاماً على سبيل المثال، يحاسب كأنه خرج على المعاش في سن الستين".









مميزات المعاش المبكر





يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.





إذا انخفض إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.



