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'برفقة ابنته'.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي على جمهوره عبر "إنستجرام"

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:41 م
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كريم فهمي
كريم فهمي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام''.

وظهر "فهمي" في هذه الصورة حاملا ابنته "جميلة" مرتديا تيشيرت من اللون الأسود ونظارته الشمسية.

وكتب "فهمي" على هذه الصورة قائلا: جميلة وأبوها.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ماشاء الله عسلاية ربنا يحميها يارب ويباركلك فيها.

وعلى صعيد آخر أحب "كريم" التمثيل منذ صغره، وقام بدعم موهبته وترك مجال تخرجه بطب الأسنان واتجه نحو التمثيل.

وشارك "كريم" في العديد من الأعمال التليفزونية منها أمر واقع، الحساب يجمع، إختيار إجباري، حالة عشق، عرض خاص، حكايات بنات، رشيد عارف أسرار، إمبراطورية مين.

وقدم "كريم" عدة أفلام منها سكر مر، هاتولي راجل، زنقة ستات، قلب أمه، ساعة رضا، حسن وبقلظ، علي بابا.

بالإضافة إلى مشاركة "كريم" في تأليف بعض الأعمال منها مستر أند مسز عويس، سك على أخواتك، زنقة ستات، حسن وبقلظ.
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