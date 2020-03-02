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كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:32 م
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بوابة الفجر
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لا يزال موقف رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي غامض حول عودته من جديد للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.


وسيطرت حالة من الغموض حول موقف عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد تعرضه لإصابة قوية في الأيام الماضية


وبات من المؤكد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد 20 يوم بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.


وعاني بعدها رمضان صبحي من الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه.


واستبعد فايلر رمضان صبحي من حسابات الفريق في المباراة القامة أمام صن دوانز بمعركة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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