وزيرة الثقافة تحضر العرض المسرحي "السيرة الذاتية للدكتور أحمد زويل" بكفرالشيخ

أعلن ديوان محافظة كفرالشيخ، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، سيحضران العرض المسرحي "السيرة الذاتية للدكتور أحمد زويل" بمناسبة ذكرى ميلاده، على مسرح قصر ثقافة دسوق، يوم السبت الموافق ٧ مارس الجاري.





ويُرفع الستار الساعة الـ ٨ مساءًا، ويُقدم العرض المسرحي مجموعة من المواهب من ذوى الهمم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



من جانب أخر، فقد استمرت فعاليات معرض دسوق السابع للكتاب لليوم الثالث علي التوالي، حيث شارك فيه ما يقرب من 30 دار نشر يضم 30 ألف كتاب ويقدم 22 فعالية ثقافية وفنية، تبدأ مع الافتتاح وتستمر حتى نهاية المعرض.



ويشارك بالمعرض الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الكتب، المركز القومي للترجمة، كيان للنشر، ماس للنشر، نبراس، الرصيد الأجنبي، ابتكار وإبداع، أنس ابن مالك، صندوق العاملين بالمدينة، الخدمة الروحينة، سنابل، الرسم بالكلمات، إبداع، العلم والإيمان.