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الليلة.. كيفية الوقاية من فيروس "كورونا" في "طابت صحتكم" على قناة اقرأ

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تطلق قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، أولى حلقات برنامج "طابت صحتكم" تقديم الدكتورة نشوى السكري، وتناقش الحلقة التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا.

 

البرنامج يعرض الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف نخبة من الأكاديميين والأطباء المختصين بالأمراض المعدية، وأيضا المستشارين الاجتماعيين، لتوضيح كيفية الوقاية من الفيروس وتأثيراته، كما يقوم البرنامج بإلقاء الضوء القرارات والإجراءات الاحترازية التي طبقتها حكومة المملكة العربية السعودية، لمنع انتقال وتفشي الفيروس.

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