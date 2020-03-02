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"حياة أفضل بأبسط الطرق" في يسعد مساكم.. الليلة

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" تقديم عبد الغني المالكي وياسمين الكيلاني، حيث تستضيف الحلقة كوكبة من خبراء التنمية وكوادر مؤسسات المجتمع المدني، للحديث عن دور المؤسسات في طرح ودعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وتأثيرها في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، كما تناقش الحلقة كيف يستطيع الإنسان أن يعيش حياة أفضل بأبسط الطرق المتاحة.

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