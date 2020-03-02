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زيدان يضرب عصفورين بحجر في مباراة الريال ضد برشلونة أمس

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
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الريال ضد برشلونة.. حقق الملكي فوزًا غاليًا وثمينًا على نظيره البارسا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن مبارايات الجولة الـ26 من الليجا الإسبانية.

الريال ضد برشلونة 

وجاءت مواجهة الريال ضد برشلونة متوازنة بين الفريقين، حيث استحوذ عملاق كتالونيا على مجريات الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص، ولكن الميرنجي سجل هدفين، مستغلًا تراجع برشلونة في الشوط الثاني للمباراة.

أهداف مباراة الريال ضد برشلونة 

وسجل أهداف الريال ضد برشلونة البرازيلي جونيور فينسيوس، والبديل ماريانو، بعد نزوله بـ30 ثانية، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد، في مفاجأة كبيرة للجميع.

زيدان ومواجهة الريال ضد برشلونة 

وتمكن زين الدين زيدان من الفوز وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث لم يفز الريال ضد برشلونة على "سانتياجو برنابيو"، منذ 6 سنوات ما مثل عقدة كبيرة، لمحبي وعشاق الميرنجي.

الترتيب بعد مباراة الريال ضد برشلونة 

ونجح زيدان في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتغلب بهدفين نظيفين في مباراة أمس والتي جمعت الريال ضد برشلونة، الذي كان يتفوق على الملكي في صدارة الترتيب بنقطة، ليعود الملكي من بعيد ويتصدر الليجا.

آخر فوز لـ الريال ضد برشلونة 

وفاز ريال مدريد ضد برشلونة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الـ25 من أكتوبر 2014، ليحل العقدة ويفوز مجددًا على ملعبه وسط جمهوره، وبثنائية نظيفة.

ترتيب الليجا عقب لقاء الريال ضد برشلونة 

واعتلى ريال مدريد صدارة ترتيب "الليجا الإسبانية، برصيد 56 نقطة، في حين اكتفى البرسا بالنقطة الـ55 ليشتعل الصراع بين الغريمين الكبيرين، وتشتعل الليجا.



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