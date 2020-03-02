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الترجي يُرعب الزمالك قبل مواجهة رادس المصيرية

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:03 م
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الزمالك
الزمالك
وكالات
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وجهت إدارة نادي الترجي التونسي،  رسالة إلى مشجعي الفريق قبل مواجهة الزمالك في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب الترجي مشجعيه بتكوين جدار جماهيري باللونين الأحمر والأصفر، وذلك خلال المباراة المرتقبة للفريق أمام الزمالك المصري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.

ويسعى الترجي إلى قلب الطاولة على الفريق المصري، بعد أن خسر في مباراة الذهاب 1-3، في اللقاء الذي أٌقيم في إستاد القاهرة.

وتوجه الترجي اليوم بنداء الى جماهيره في بيان له بالحضور بكثافة إلى الملعب، حيث يتوقع أن يساند الفريق التونسي ما يقارب الــ50 ألف مشجع. وجاء في النداء الموجه الى الجماهير: "نريد أن يتزين رادس باللونيًن الأحمر والأصفر. يجب أن يعرف ما ينتظره، تشجيع بلا هوادة".

وجاء في البيان "نريد رادس جداراً أحمر وأصفر". ويبدأ الترجي بطل النسختين الماضيتين، تدريباته الرسمية اليوم الاثنين استعداداً للمقابلة.

ويغيب عن مباراة الإياب اللاعب محمد علي بن رمضان بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، بينما يحق لزميله محمد اليعقوبي المشاركة رغم حصوله على ثلاث إنذارات في البطولة حتى الآن، حيث كان اثنان منهما في دور المجموعات للمسابقة، وطبقاً للوائح البطولة، يجرى التغاضي عن إنذارات دور المجموعات ما لم تؤدي إلى عقوبة للاعب.

كما يغيب المدافع إلياس الشتي عن تشكيلة الترجي إثر إصابته في مباراة الذهاب حيث سيخضع إلى الراحة لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع.

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الكلمات المفتاحية

محمد علي بن رمضان دوري أبطال إفريقيا الزمالك الترجي

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