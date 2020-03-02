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ياسمين صبري بإطلالة جديدة عبر 'إنستجرام'

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:58 م
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في هذه الصورة أمام البحر، مرتدية بنطال من الجينز وجاكت من اللون الأبيض وحذاء من اللون الأبيض، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة.

وكتبت "صبري" على هذه الصورة قائلة: سعادة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: القمراية اللي بموت فيها منورة كل الدنيا.

وفي سياق أخر قدمت "صبري" العديد من الأعمال الفنية منها ليلة هنا وسرور، جحيم في الهند، الديزل، جبل الحلال، خطوات الشيطان، ذهاب وعودة، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتي.


وتدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .


وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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