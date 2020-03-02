الألومنيوم يفوز على سوهاج وتعادل كيما والرضوانية بالقطاعات

انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري قطاعات أندية جنوب الصعيد للناشئين مواليد 2001، التي تضم أندية كيما أسوان، والألومنيوم، وسوهاج، والرضوانية.



وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز فريق نادي الألومنيوم، على نظيره فريق نادي سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الري بسوهاج.



وفي المباراة الثانية، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي كيما اسوان، أمام نظيره فريق مركز شباب الرضوانية، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأول.



بهذه النتائج يتصدر فريق نادي الألومنيوم، جدول المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما كلا من كيما اسوان، والرضوانية في المركز ين الثاني والثالث برصيد نقطة، وتزيل فريق سوهاج جدول المسابقة بدون رصيد من النقاط.



يشرف على تدريب فريق نادي الألومنيوم جهاز فني مكون من، عبدالرحيم همام مديرا فنيا للقطاع، وسامح عبد الحميد مديرا فنيا للفريق، وأحمد فهيم مدربا لحراي المرمى، وعمر سليم، أخصائي علاج طبيعي، وأحمد ريعو أخصائي اصابات.