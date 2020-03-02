Advertisements
Advertisements
Advertisements

الألومنيوم يفوز على سوهاج وتعادل كيما والرضوانية بالقطاعات

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:57 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
عاطف الشعيني
Advertisements
انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري قطاعات أندية جنوب الصعيد للناشئين مواليد 2001، التي تضم أندية كيما أسوان، والألومنيوم، وسوهاج، والرضوانية.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز فريق نادي الألومنيوم، على نظيره فريق نادي سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الري بسوهاج.

وفي المباراة الثانية، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق نادي كيما اسوان، أمام نظيره فريق مركز شباب الرضوانية، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأول.

بهذه النتائج يتصدر فريق نادي الألومنيوم، جدول المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما كلا من كيما اسوان، والرضوانية في المركز ين الثاني والثالث برصيد نقطة، وتزيل فريق سوهاج جدول المسابقة بدون رصيد من النقاط.

يشرف على تدريب فريق نادي الألومنيوم جهاز فني مكون من، عبدالرحيم همام مديرا فنيا للقطاع، وسامح عبد الحميد مديرا فنيا للفريق، وأحمد فهيم مدربا لحراي المرمى، وعمر سليم، أخصائي علاج طبيعي، وأحمد ريعو أخصائي اصابات.
Advertisements

أخبار تهمك

آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 3 ساعات

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

منذ 43 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

03:48 م

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

11:46 ص

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

03:03 م

خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status