نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 2-3-2020

خسرت خطوط الطيران في منطقة الشرق الأوسط ما يقدر بـ 100 مليون دولار حتى الآن جراء تفشي فيروس كورونا وذلك بحسب ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA".

ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 2-3-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية .









أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية بسبب فيرس كورونا ، وتحولت تعاملات الأجانب والعرب ، فيما عاد بعض النشاط على اسهم المضاربات و أسهم خارج المقصورة فى محاولة لتعويض بعض خسائر جلسة بداية الاسبوع وجاء ذلك وسط أحجام تداول مرتفعة.









حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يدفع الاقتصاد العالمي نحو أسوأ تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية، مناشدة الحكومات والبنوك المركزية مكافحة ذلك تجنبا لهبوط أشد حدة.









أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن مصانع المستلزمات الطبية تعمل 24 ساعة بكامل طاقتها الإنتاجية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى من منتج الكمامات الطبية، والالتزام بالعقود التصديرية التى وقعت عليها.



"الشرقية للدخان" ترفع أسعار المعسل والدخان أعلنت شركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض أصناف المعسلات والدخان الشعر من منتجات الشركة، وذلك بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24 فبراير بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 76 لسنة 2016، وطبقاً لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير.

وزير المالية: إطلاق مسابقة بحثية لرفع كفاءة التحصيل الضريبي أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، مسابقة بحثية بعنوان: فكرتك مصلحتك في مجالات رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والقضاء على حالات التهرب، وزيادة الالتزام الطوعي بسداد حق الدولة، بحيث يشمل البحث أفكارًا إبداعية جديدة تتوافق مع استراتيجية الوزارة، ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبيان جدواها وآليات تنفيذها بجدول زمني مُحدد والنتائج المتوقعة، ويتم تقديم الأبحاث فى موعد أقصاه منتصف أبريل المقبل.



بـ 10 جنيه.. الشرقية للدخان تطرح نوع جديد من السجائر وترفع أسعار 8 أنواع أعلنت شركة الشرقية للدخان أنها ستقوم بطرح صنف جديد بالسوق المصري وهو كليوبترا بوكس به وسوف يصل سعره الي 10 جنيهات للعلبة .



"البترول" تبدأ حملة ترويجية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية يبدأ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مشاركته في المؤتمر الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا حالياً في إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال وكذلك الترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالى 170 ألف كيلو متر مربع.



وزير الإسكان:​ فتح باب حجز الأراضى والوحدات بمشروع "بيت الوطن" أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز، وبدء استقبال تحويلات الراغبين فى حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح اليوم الإثنين 2/3/2020، بتوقيت القاهرة.





قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 15 مارس الجارى، التسجيل على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية.