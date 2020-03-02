كورونا.. الصحة العالمية تعلن وصول فريق فني من المنظمة لإيران

أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، بوصول فريق فني من المنظمة إلى إيران؛ لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن مساعدات طبية ومالية لإيران لمكافحة فيروس كورونا.

هذا وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 66 حالة، حسبما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئیسي.





وقال علي رضا رئیسي، في وقت سابق من اليوم: إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، لافتاً إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".





وأضاف: "حققنا تطورا في مجال الاختبارات على كورونا"، مطالبا أبناء الشعب الإيراني بالبقاء في المنازل، مؤكدًا على أن معظم الإصابات بفيروس كورونا يمكن علاجها في المنازل.



