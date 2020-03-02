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عمر كمال وجوهرة في تعاون جديد

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:54 م
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جوهرة
جوهرة
لمياء محمد
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أعلن عمر كمال، مغني المهرجانات عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن أغنية جديدة بمشاركة الراقصة السورية جوهرة، معلقًا عليها:"أغنية جديدة..بم".
 
والجدير بالذكر أن عمر كمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة "عود البطل" قريبا.
 
وتأتي هذه الأغنية عقب قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعدم السماح لمطربي المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية.


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