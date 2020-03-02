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thanwya.emis.gov.eg جدول الثانوية العامة 2020 المقترح عبر بوابة الثانوية العامة تعرف على مواعيد الامتحانات الثانوية الصناعية والدبلومات

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:46 م
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الثانوية العامة
الثانوية العامة
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thanwya.emis.gov.eg جدول الثانوية العامة 2020 المقترح عبر بوابة الثانوية العامة تعرف على مواعيد الامتحانات الثانوية الصناعية والدبلومات  

جدول الثانوية العامة ، قامت وزارة التربية والتعليم بطرح الجدول المقترح لأمتحانات الثانوية العامة الدور الاول لعام 2020 حتي يتم بعد ذلك إجراء حوار مجتمعي حول هذا الجدول والحصول علي استطلاع رأي الطلاب التابعين لصف الثانوية العامة من أجل الحصول علي رأيهم في الترتيب الخاص بجدول الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المقررة عليهم قبل أن يتم اعتماد الجدول بشكل رسمي.


جدول الثانوية العامة

لقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأعلان تلك الاجراءات والشروط المطلوبة من أجل أن يتم التقدم لأداء أمتحانات الثانوية العامة 2020والتي أو ضحت خلال ذلك أن الامتحانات الخاصة بالدور الأول سوف تبدأ في يوم 7يونيو 2020 حتي يتم بدء أمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يوم 15 أغسطس المقبل، لذلك قامت بطرح الجدول لسرعة أخذ الاراء حول ترتيب الامتحانات ويتم اصدار القرار الوزاري بموعد بدء الامتحانات بشكل رسمي في خلال الفترة المقبلة.


الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بالقيام بطرح جدول الثانوية العامة منذ يوم الاربعاء الماضي علي موقع الوزارة من أجل أن يقوم الطلاب بالاطلاع علية وتوضيح أرائهم هما وأولياء أمورهم بشأن ترتيب جدول الامتحانات، وسوف يتم ذلك الاستطلاع في خلال وقت قليل حتي يتم اعلان الجدول في خلال ايام قليلة مقبلة علي أن تنطلق الامتحانات يوم 7 يونيو، ويمكن الاطلاع علي الجدول المقترح لأمتحانات الثانوية العامة من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل الخاصة بالاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة وسوف يظل باب التسجيل مفتوح حتي يستطيع كافة الطلاب التسجيل لاستمارة الامتحانات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، علي أن يتم غلق باب التسجيل بعد أن ينتهي كل الطلاب من القيام بالتسجيل لذلك يجب علي كافة الطلاب معرفة كلمة السر والبريد الالكتروني حتي يتمكنوا من الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من أجل أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الخاصة بهم.


thanwya.emis.gov.eg جدول الثانوية العامة 2020 المقترح عبر بوابة الثانوية العامة تعرف على مواعيد الامتحانات الثانوية الصناعية والدبلومات  

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