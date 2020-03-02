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بالمواعيد.. مواجهات صعبة لتريزيجيه والمحمدي في مارس مع أستون فيلا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:46 م
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استون فيلا
استون فيلا
علي ماهر حلمي
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افتتح نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه ثنائي منتخب مصر أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه شهر مارس بهزيمة أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

وينتظر لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مباريات قوية من العيار الثقيل مع نادي أستون فيلا في شهر مارس حيث يواجه الفيلانز نادي ليستر سيتي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" علي ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وفي ثالث مواجهات نادي أستون فيلا في شهر مارس سيستضيف نادي تشيلسي على أرضه ووسط جماهيره بملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام يوم السبت 14 مارس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويختتم نادي أستون فيلا شهر مارس مع نادي استون فيلا بمواجهة نادي نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت الموافق 21 مارس علي ملعب نادي نيوكاسل الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

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الكلمات المفتاحية

رياضة تريزيجيه المحمدي استون فيلا اخبار الرياضية

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