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الأهلي يوجه رسالة لجماهيره

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:49 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أثنى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على الدور الرائع والداعم من جانب جماهير الأهلي الوفية لفريقها، في لقاء صن داونز بطل جنوب إفريقيا أول من أمس.

وأكد أن الالتزام والتعاون من جانب الجماهير مع كل الجهات القائمة على تنظيم المباراة، وفي مقدمتها رجال الشرطة، له الدور الأكبر في الصورة الرائعة التي شهدها استاد القاهرة. وكان هناك تناغم وتفاعل من الجانبين، وحرص كامل على المصلحة العامة، وتوفير كل الدعم لفريق الأهلي في مباراة مهمة.

وشدد على أن هذا ليس بجديد على جماهير الأهلي، التي تضرب المثل في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها، والتي دائمًا ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة ناديها وبلادها، خاصة أن رجال الشرطة كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر، الأمر الذي جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالأهلي وجماهيره الوفية، وجهات التنظيم جميعها، التي لم تدخر جهدًا طوال الوقت للمساندة والمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب لدور الثمانية 2-صفر على حساب صن داونز، ويخوض لقاء العودة في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.

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الكلمات المفتاحية

رياضة رسالة جماهير رسالة الاهلي الاهلى وصن داونز

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