‫أستون فيلا ضد مان سيتي 2/1 في نهائي كاس الرابطة الانجليزية | ملخص واهداف المباراة (فيديو)





أستون فيلا ضد مان سيتي في نهائي كاس الرابطة الانجليزية





أستون فيلا ضد مان سيتي | تغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب " ويمبلي"، في إطار منافسات نهائي كأس رابطة المحترفين "كابيتال ون"، ليُتوج بطلًا للكأس.





اهداف مباراة ‫أستون فيلا ضد مان سيتي‬‎ في نهائي كأس كابيتال ون

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مستغلًا عرضية متقنة من فيل فودين ليضعها على يمين حارس المرمى، وأضاف رودري الهدف الثاني في الدقيقة 30 من رأسية إثر ضربة ركنية، وقلص أستون فيلا النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق الوافد الجديد التنزاني علي ساماتا بعد عرضية أنور الغازي، لينتهي لقاء أستون فيلا ضد مان سيتي بنتيجة 2/1 للسيتيزنز .





تشكيل مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي في كاس الرابطة:-





وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:-





حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: المحمدي - جيلبرت - إنجيلز - تارجت.

خط الوسط: دوجلاس لويز - ناكامبا - مينجز - جريليش.

خط الهجوم: الغازي - ساماتا.



بينما جاء تشكيل المان سيتي كالتالي:-





حراسة المرمى: برافو.

خط الدفاع: وولكر - ستونز - فرناندينيو - زينتشينكو.

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - فودين.

خط الهجوم: دي سيلفا - أجويرو - ستيرلنج .





وحصد فريق مانشستر سيتي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه، وللموسم الثالث على التوالي بعد أن حصد آخر لقبين.



وفشلا الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في تحقيق حلمهما لحصد أولى ألقابهما على الملاعب الإنجليزية، حيث أنهم لم يُتوجا بأي لقب مع الفيلانز حتى الآن.

ووصل أستون فيلا للمباراة النهائية بعد فوزه على ليستر سيتي بنتيجة 2/3، وسجل "تريزيجيه" هدف الفوز القاتل في مباراة الإياب، بينما وصل السيتي إلى هذا الدور على حساب مانشستر يونايتد بالفوز عليه بمجموع 3-2 أيضًا.





بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة ‫أستون فيلا ضد مان سيتي‬‎ في نهائي كأس كابيتال ون:-