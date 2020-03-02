تعرف على عقوبات مباراة المعمورة ونهضة العامرية بالقسم الثالث

قررت لجنة مسابقات المجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث توقيع عقوبات على فريق نهضة العامرية بسبب أحداث لقاء مركز شباب المعمورة التي أقيمت أمس.



وقررت اللجنة إيقاف وسام محمد عبد الفتاح لاعب العامرية 3 مباريات وتغريمة 500 جنيه.



إيقاف مدرب عام نهضة العامرية سامح السيد اسماعيل مباراة وحيدة.



إيقاف محمد سعيد المدير الف ني لنهضة العامرية 8 مباريات وغرامة 1000 جنيه.



وحقق أمس فريق مركز شباب المعمورة فوز عصيب على حساب فريق نهضة العامرية بثلاثيه مقابل هدفين في مباراه مثيرة، حيث تقدم فريق المعمورة في الدقيقه 11 الشوط الاول عن طريق اللاعب أحمد عوينات وفي الدقيقة 38 أضاف أحمد نجاح الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني سجل أحمد منتصر هدف أول لفريق نهضة العامرية وفي الدقيقة 38 أضاف محمد السيد كهربا هدف التعادل، وفي الدقيقة خطف محمد بيكو هدف الفوز للمعمورة، وشهد اللقاء مشاجرات قوية بين اللاعبين داخل الملعب بسبب العصبية.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- سبورتنج 50 نقطة

2- مياه البحيرة 48 نقطة

3- الترام 47 نقطة

4- شباب كوم حمادة 44 نقطة

5- اسكندرية للبترول 39 نقطة

6-ايتاي البارود 35 نقطة

7- بدر 33 نقطة

8- شباب المعمورة 33 نقطة

9- كفر بولين 31 نقطة

10- نهضة العامريه 30 نقطة

11- شباب العبور 30 نقطة

12- كفر الدوار 29 نقطة

13- كوم حمادة 28 نقطة

14- حوش عيسي 25 نقطة

15- رشيد 23 نقطة

16- القباري 17 نقطة

