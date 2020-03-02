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قطر تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
الإثنين 02/مارس/2020 - 05:37 م
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الفجر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 حالات، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وكانت السلطات القطرية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، اكتشاف أول إصابة بالفيروس على أراضيها.
وبحسب وكالة رويترز، تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
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