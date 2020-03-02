قطر تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 7 حالات،

وكانت السلطات القطرية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، اكتشاف أول إصابة بالفيروس على أراضيها.





وبحسب وكالة رويترز، تصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



