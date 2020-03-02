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twmin موقع التموين الرسمي.. رابط موقع دعم مصر مارس 2020ا اضافة المحمول لبطاقة التموين .. تحديث بيانات بطاقات التموين

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
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twmin موقع التموين الرسمي.. رابط موقع دعم مصر مارس 2020ا اضافة المحمول لبطاقة التموين .. تحديث بيانات بطاقات التموين 

طلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من جديد من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التوجه الي موقع دعم مصر وتسجيل رقم الموبايل، كما شددت الوزارة على ان اضافة رقم التليفون المحمول لبطاقات التموين من خلال الموقع الرسمي دعم مصر لا يتسبب بأي مشاكل للمواطنين بالاضافة لا يعمل على حذف أو ايقاف الدعم عن أي مواطن، حيث أن اضافة المحمول تصب في صالح المواطنين أصحاب البطاقات التموينية حيث تتمكن الوزارة عن طريق اضافة رقم التليفون المحمول من الاتصال مع المستفيدين من دعم التموين والخبز، حيث اذا ارادت الوزارة عرض اقتراح لاصحاب البطاقات التموينية لاضافة أو استبدال سلعة معينة، لتتعرف على اراء المستفيدين من التموين يكون التواصل عبر الهاتف المحمول.
ووفقا لما تحدث به الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، أن وزارة التموين وعلى رأسها الدكتور على المصيلحى وزير التموين، يعمل كل ما بوسعه من أجل أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم، حيث أكد أن عملية اضافة رقم الهاتف المحمول لن توقع أي ضرر أو تتسبب في مشكلة سواء بحذفها او استبعادها من التموين، وهذه مجرد وسيلة اتصال بين المواطنين والوزارة من غير الحاجة الي وسيط.

ومن خلال حرص وزارة التموين والتجارة الداخلة على كافة المواطنين المصريين اصحاب البطاقات، وفرت نسبة كبير من السلع والمنتجات التموينية، وبصورة خاصة السلع الرئيسية حيث أكدت انها تكفي لأشهر عديدة، بالاضافة الي توفير نسبة كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار بسيطة.


خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

أولا على المواطن صاحب البطاقة التموينية الدخول الي موقع دعم مصر.

ستجد أمامك في صفحة الموقع جملة “سجل رقم موبايلك” انقر عليها.

بعد ذلك ستظهر لك خانة أدخل الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

وقم باختيار المحافظة التابع لها.

قم بادخال رقم الهاتف المحمول.

انقر على ايقونة حفظ.


تستطيع ادخال رقم هاتف صاحب البطاقة أو رقم أحد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين، بالاضافة الي ذلك يمكنك تغيير رقم المحمول في حالة استبدلت رقمك برقم آخر، ولكن تجدر الاشارة يجب أن يكون رقم الهاتف مسجلا بأحد شركات المحمول لأن الوزارة ستعمل على التأكد من ذلك ومراجعته.

تجدر الاشارة الي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحرص على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمستحقين الدعم التمويني، كما تهدف أن يأخذ كل مواطن حقه من الدعم، حيث قامت في وقت سابق بذف ما يقارب من 500 ألف مواطن غير مستحقين للدعم.

twmin موقع التموين الرسمي.. رابط موقع دعم مصر مارس 2020ا اضافة المحمول لبطاقة التموين .. تحديث بيانات بطاقات التموين 
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