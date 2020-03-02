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الخطيب في أول مران للأهلي بجنوب إفريقيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:37 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، في المران الأول للفريق، الذي أقيم عصر اليوم في مدينة بريتوريا.

كما تواجد في المران طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي يرافق بعثة الفريق.

وخاض الأهلى مرانه الأول، عصر اليوم، داخل إحدى الحدائق بفندق الإقامة.

واشتمل المران على بعض الفقرات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد وصول البعثة صباح اليوم إلى مدينة بريتوريا، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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