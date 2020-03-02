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مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة صن داونز

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:35 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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شارك الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا الذي أقيم عصر اليوم.

وشارك فتحي وأجايي في مران الفريق، بعد خضوعهما لفحص طبي، بسبب شكوى الثنائي من وجود آلام عضلية، عقب نهاية مباراة الذهاب أمام صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في بريتوريا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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مفاجأة صن داونز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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