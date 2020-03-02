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"مريت آمون ورمسيس" تعرف على القطع الأثرية المضبوطة قبل تهريبها

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية، إن الآثار المضبوطة قبل تهريبها للخارج إن من هذه القطع رؤوس للمعبود آمون.

جاء ذلك تعليقًا على ضبط سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية ١٦ طردًا يحتوي قطع مشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى الخارج.

وأضاف أبو الحمد أن ضمن القطع أيضًا تمثال للملك رمسيس الثالث، وكذا الجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت آمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة.

وأشار إلى أن بعض التماثيل أظهرت السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطى وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة يرجح أنه قطع من جدران أحد المقابر في عمليات الحفر خلسة.

وختم أبو الحمد قائلًا إن ضمن المضبوطات كميات ضخمة من الخرز الأثري ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربعة قطع معدنية من النحاس المطعم بالفصة عليها زخارف نباتية وكتابات بالخط العربي ترجع إلي العصور الإسلامية.
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الكلمات المفتاحية

مصر مريت امون اخبار آثار الإسكندرية

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