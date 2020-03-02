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آخر تطورات إصابة علي معلول قبل مواجهة صن داونز

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:32 م
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علي معلول
علي معلول
علي نبوي
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أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات.
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علي معلول رياضة الرى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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