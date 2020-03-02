ليدي جاجا تتخطى الـ 20 مليون مشاهدة بهذه الأغنية



على جانب آخر يرتبط اسم ليدى جاجا بالأزياء الغريبة، التي ترتديها خلال إطلالاتها المختلفة، خاصة في عالم الأحذية التي تُصر على انتعالها، سواء على السجادة الحمراء، أو في المناسبات الهامة، أو حتى في إطلالاتها اليومية، وبعد نشر عدد من المواقع الفنية صور لليدى جاجا حصلت على السخرية العارمة، كونها ترتدى أحذية عالية بشكل مبالغ فيه من أجل لفت الأنظار ولكى لا يلاحظ أحد قصر قامتها.





وتمكن الفيديو كليب لأغنيتها أن يتجاوز الـ 20 مليون ونصف المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك خلال 4 ايام فقط من اطلاقه.