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ليدي جاجا تتخطى الـ 20 مليون مشاهدة بهذه الأغنية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:50 م
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ليدي جاجا
ليدي جاجا
لمياء محمد
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استطاعت أغنية " stupid love " للنجمة العالمية ليدي جاجا التي اطلقتها مؤخرا، أن تتصدرقائمة أفضل الأغاني السينجل في إنجلترا، وهي أحد أغنيات ألبومها السادس الذي ستطلقه قريبا.

وتمكن الفيديو كليب لأغنيتها أن يتجاوز الـ 20 مليون ونصف المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك خلال 4 ايام فقط من اطلاقه. 

على جانب آخر يرتبط اسم ليدى جاجا بالأزياء الغريبة، التي ترتديها خلال إطلالاتها المختلفة، خاصة في عالم الأحذية التي تُصر على انتعالها، سواء على السجادة الحمراء، أو في المناسبات الهامة، أو حتى في إطلالاتها اليومية، وبعد نشر عدد من المواقع الفنية صور لليدى جاجا حصلت على السخرية العارمة، كونها ترتدى أحذية عالية بشكل مبالغ فيه من أجل لفت الأنظار ولكى لا يلاحظ أحد قصر قامتها.

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