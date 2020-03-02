مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء يطمئنون على الطالب المصاب (صور)

قال محمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بمدينة الغردقة، سيتم تحويل المتسبب فى واقعة إصابة طالب بالصف الثانى الاعدادى للشؤون القانونية.



وفور علمة بالواقعة تحرك على الفور إلى مدرسة يوسف عفيفى، للتأكد من الواقعة وكان برفقته كمال سليمان رئيس مجلس الأمناء بالبحر الأحمر، وتوجه إلى منزل الطالب المصاب للاطمئنان عليه، موضحًا أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.



وقدم على أحمد حماد ولى أمر الطالب الشكر لمدير الإدارة ورئيس مجلس الأمناء على الاستجابة السريعة.

كان أصيب الطالب محمود أحمد، بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الاثنين، بمدرسة الفريق يوسف عفيفي، بمنطقة الأحياء في مدينة الغردقة، بعد سقوط لوح زجاجي على رأسه.



وأكد ولي أمر الطالب المصاب، أنه في أثناء الحصة الأخيرة خرج المدرس عن الفصل، قبل انتهاء الحصة وحصلت حالة من الهرج بين الطلاب وبعضهم وفي أثناء ذلك سقط لوح الزجاج على رأس نجلي، ولفت إلى أن هناك تسيب شديد في المدرسة.



وقال ولي أمر الطالب: لم يجد نجلي أحدا ينجده وهو غارق في دمه حتى مدير المدرسة، وقام زملائه باصطحابه إلى منزلهم ثم توجه إلى مستشفى الغردقة العام، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين أن هناك جرح قطعي بالرأس بلغ حجمه 6 سنتيمتر، وتم علاجه بـ6 غرز، وتم تحرير محضر بالواقعة.