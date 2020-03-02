دعوى قضائية جديدة من ممدوح عباس ضد الزمالك

تلقى مسئولو نادي الزمالك صدمة جديدة اليوم الإثنين بسبب وجود دعوى قضائية جديدة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق بالحجز على أرصدة النادي بسبب مستحقات مالية متأخرة له.









وبعدما أنهى مسئولو الزمالك كافة الأمور الإدارية مع وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي بعد الحصول على حكم في وقت سابق برفع الحجز وحرية التصرف في أموال النادي بالبنك، جاءت الأزمة الجديدة اليوم ودعوى أخرى من ممدوح عباس.









ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية في الوقت الحالي مما تسبب في تأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة.



