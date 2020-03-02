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مني الصبان تكشف تفاصيل الدراسة بموقع تعليم السينما والتلفزيون عن بعد

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:08 م
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منى الصبان
منى الصبان
رقية جمال
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قال الدكتورة منى الصبان، مديرة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون وهو أول موقع على الإنترنت ناطق باللغة العربية لتعليم السينما والتلفزيون عن بعد، إنها بدأت في تنفيذ فكرة الموقع في ديسمبر 1999، منوهة بانها التقت بالدكتور فاروق حسني وزير الثقافة، وطلبت منه تنفيذ هذا الموقع مجانًا من أجل أبناء المحافظات الغير قادرين على تحمل التعليم بالقاهرة بمعهد السينما ماديًا واجتماعيًا.

وأوضحت منى الصبان، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 32 ألف شاب ملتحقين بالمدرسة الآن، مشيرة إلى أن الملتحقين بالمدرسة يدرسوا سيناريو وإخراج وتصوير والمونتاج والصوت، وبعد التخرج يمكنه اختيار التخصص الذي يريد العمل به.

وتابعت مديرة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، أن التدريس بالمدرسة يعتمد على 5 عناصر تتمثل في النص المكتوب والصورة الثابتة والمتحركة والصوت ورسومات الكمبيوتر، منوهة بأنها لا تعرف أي شيء عن الدارسين بالمحافظات ولا تراهم سوى يوم الامتحان، والتواصل بينهما يكون من خلال "سكيب" للاستفسار عن شيء معين، معقبة: "المنهج موجود على الموقع ومشروح بالكامل ولو في حاجه مش مفهومة بيتم التواصل معايا".
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