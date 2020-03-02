انطلاق الدورة الرابعة لـ"ملتقى أولادنا" بدار الأوبرا المصرية 20 مارس الجاري

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر، في الفترة من ٢٠ حتي ٢٦ مارس، بمشاركة 36 دولة.

ومن ضمن الدول المشاركة بهذه الدورة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، السودان ، المغرب، تونس، نيجيريا، روسيا، إيطاليا، لبنان، فلسطين، جنوب إفريقيا، المانيا، الأردن، البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، كاميرون ،بوتسوانا، زيمبابوى ، كونغو ، مصر ، اليمن، الكويت ، اوغندا، كوسوفا ، سنغافورا، المملكة المتحدة.

كما أعلنت إدارة الملتقي عن أعضاء لجنة تحكيم إبداعات أولادنا في الإستعراض والموسيقي و الغناء.

حيث يشارك بها من مصر كل من الفنان أمير صلاح الدين، والكاتب شريف جاد والمصممة إيمان النشرتي والفنانة ايمان مصطفي والدكتورة جهاد عامر والفنانة وفاء الحكيم، والمخرج وحيد صبحي، ومن الهند الفنانة هيتا ثاكار ومن المملكة العربية السعودية الإعلامي فهد عبد الله ومن لبنان المطربة جانين فغالي.

كما تضم لجنة تحكيم إبداعات أولادنا في الأفلام والمسرح والشعر من مصر كل من الفنانة لطيفة فهمي ، المنتج صفوت غطاس ، مدير التصوير سعيد الشيمي ، د. جيهان مديح ، المخرج مهند دياب ومدير تصوير سمير فرج، الفنان نضال الشافعي ومن المملكة المغربية المخرج محسن بصري ومن فلسطين المخرج ماهر شوامرة ومن العراق المخرج فالح إبراهيم.

يذكر أن حفل الافتتاح الخاص بملتقي أولادنا سيقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ٢٠مارس المقبل برعاية وزارات الثقافة والسياحة والآثار والتضامن والشباب والتخطيط والهجرة وعدد من الشركات والقطاعات الخاصة.