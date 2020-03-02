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6 أبريل.. استكمال مرافعة الدفاع في "فض اعتصام النهضة"

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:39 م
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المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 أبريل المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع. 

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. 

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو. 

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